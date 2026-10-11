Mahendragarh-Narnaul News: दादा ने देखा सपना, पोती ने किया हकीकत

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शीतल, दादी चांदकौर, स्वर्गीय दादा दयाराम, माता सुमरत देवी और पिता हरिपाल की बेटी हैं। उनके माता-पिता दोनों सरकारी शिक्षक हैं। शीतल ने प्राथमिक शिक्षा गांव गाहड़ा के सरकारी विद्यालय से ली। इसके बाद पंचकूला और चंडीगढ़ से उच्च शिक्षा हासिल की। वह शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं और स्नातक में विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान पाया था।परिवार के अनुसार दादा दयाराम हमेशा बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। शीतल इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी साक्षात्कार स्तर तक पहुंची थीं। लगातार मेहनत के बाद अब उन्हें यह सफलता मिली है।सफलता पर चाचा महिपाल, चाची पिंकी, हरिओम मास्टर, पूर्व सरपंच रामकिशन यादव, विजयपाल यादव, हरि सिंह, लंबरदार हीरालाल, पूर्व हेडमास्टर जगराम और डॉ. इंद्र सिंह ने बधाई दी।