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कनीना। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव वीरवार को कनीना बस स्टैंड के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगी। इस दौरान खंड के विभिन्न गांवों में 62 करोड़ 83 लाख 26 हजार रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास भी प्रस्तावित है। बस स्टैंड निर्माण पर 10 करोड़ 67 लाख 9 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें सड़क, फिरनी, गलियां, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पेयजल, सिंचाई, पार्क और व्यायामशालाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा पार्षद दीपक चौधरी, कप्तान भरपूर सिंह, मास्टर विजेंद्र सिंह और एडवोकेट विनय यादव ने लिया। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की।