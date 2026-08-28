Mahendragarh-Narnaul News: रक्षाबंधन पर पौधों को बांधा हरियाली का रिश्ता

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महेंद्रगढ़। रक्षाबंधन के पर्व पर बाबा ब्रह्मचारी आश्रम सेवा समिति बलायचा की ओर से बाबा ब्रह्मचारी आश्रम पार्क में पंचवटी लगाई गई। समिति प्रधान मास्टर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि समिति हर वर्ष सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर बरगद, पीपल, बेलपत्र व नीम जैसे पौधे लगाती है।उन्होंने कहा कि त्योहारों, महापुरुषों की जयंती और पूर्वजों की पुण्यतिथि पर पौधरोपण करने से युवा पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल और छांव देने के साथ पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। इस अवसर पर मास्टर जितेंद्र शर्मा, कैलाश शास्त्री, ओमप्रकाश, रौरंगलाल, अनिल और तेजप्रकाश जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद