Mahendragarh-Narnaul News: पिता के वचन की खातिर राम ने छोड़ा राजपाट, वनवास की लीला ने किया भावुक

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नारनौल। शहर की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के मंच पर भगवान नारायण सेवा संस्था के तत्वावधान में आयोजित रामलीला के छठे दिन सोमवार रात कोपभवन भाग-2 में दशरथ-कैकेयी संवाद और राम वनवास की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों के सजीव अभिनय ने दर्शकों को भावुक कर दिया और कई की आंखें नम हो गईं।रामलीला का शुभारंभ श्यामलाल सैनी, रामोतार सैनी, महेंद्र शर्मा और सुरेंद्र पंडित ने गणेश पूजन के साथ किया। मंच संचालन भारत भूषण तायल ने किया।रामलीला कमेटी के संरक्षक वेद प्रकाश सैनी और प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने बताया कि मंचन के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके दिए दो वचनों की याद दिलाई। उन्होंने पहले वचन में भरत को राजगद्दी देने और दूसरे में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। यह सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए, लेकिन रघुकुल की परंपरा के अनुसार वचन निभाने के लिए विवश हो गए। राम वनवास की बात कहते हुए दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े।इसके बाद भगवान राम को बुलाकर पूरी बात बताई गई। राम ने पिता के वचन की मर्यादा बनाए रखने के लिए वन जाने की सहमति दे दी। लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने की इच्छा जताई। दोनों भाइयों के भावुक संवाद और दशरथ की व्याकुलता ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। राम की भूमिका अरविंद गर्ग, लक्ष्मण की मनोज निर्मल, सीता की विवेक शर्मा, दशरथ की अरविंद गर्ग और कैकेयी की अभिषेक सोनी ने निभाई। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के सदस्य और शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।