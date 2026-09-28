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Mahendragarh-Narnaul News: सड़क पर व्यायाम कर रहे फायरकर्मी को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, मौत

Mon, 28 Sep 2026 12:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:02 AM IST
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Firefighter exercising on the road struck by speeding bike; dies.
फोटो संख्या:70- संजय कुमार - फाइल फोटो
कनीना। उपमंडल के गांव भोजावास में रविवार की सुबह करीब पांच बजे सड़क पर व्यायाम कर रहे फायरकर्मी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में भोजावास निवासी संजय कुमार (30) गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
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संजय के चचेरे भाई आकाश ने एफआईआर में बताया कि संजय उसके साथ सुबह व्यायाम करने के लिए गए थे। इसी दौरान सुंदरह की ओर से भोजावास आ रहे बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी।
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हादसे में संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले भोजावास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन व ग्रामीण उसे उप नागरिक अस्पताल कनीना लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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संजय कुमार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत फायर ब्रिगेड विभाग में चालक के पद पर कार्यरत था और उसकी ड्यूटी नारनौल में थी। वह करीब पांच साल पहले विभाग में नियुक्त हुआ था और प्रतिदिन नारनौल से अपने गांव भोजावास आता-जाता था। संजय अपने पीछे पत्नी पूजा और पांच वर्षीय बेटे गिरीश को छोड़ गया है।

संजय के पिता ओमप्रकाश सिंह का वर्ष 2024 में और माता भारती का वर्ष 2025 में निधन हो चुका है। परिवार में संजय दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। बड़ा भाई सतपाल हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, जबकि बहन रजनी की शादी हो चुकी है। संजय की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसके पांच वर्षीय बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है।
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