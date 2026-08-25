वित्तीय जागरूकता से युवा बनेंगे आत्मनिर्भर : कुलदीप

विज्ञापन

निजामपुर। राजकीय महाविद्यालय छिलरो में मंगलवार को सेबी के सहयोग से निशुल्क वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित किया गया। प्राचार्य कुलदीप यादव की अध्यक्षता में द लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल फाउंडेशन ने कार्यक्रम कराया। विद्यार्थियों को बजट, बचत, वित्तीय नियोजन, निवेश के जोखिम और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी गई। उन्हें सुरक्षित एवं समझदारी से वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया। प्राचार्य कुलदीप यादव ने कहा कि वित्तीय जागरूकता युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी को व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर दीक्षांत, दीपक, अंकित, संजना चौधरी, डॉ. सीमा, डॉ. नीरज यादव और मयंक शुक्ला मौजूद रहे। संवाद