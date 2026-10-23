फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Filed a complaint regarding illegal occupation of land

Mahendragarh-Narnaul News: जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत की

Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Filed a complaint regarding illegal occupation of land
मंडी अटेली। ग्राम पंचायत खोड़ में पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पंचायत की होलिका दहन वाली जमीन पर गांव के ही दो व्यक्तियों पर जबरन चिनाई कर नाले को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया गया है।
विज्ञापन

सरपंच नूपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि गांव खोड़ की होलिका दहन की पंचायत भूमि के आधे हिस्से में होलिका दहन होता है और आधी जगह पर गंदे पानी के लिए जोहड़ी बनी हुई है। आसपास के लगभग 100-150 घरों का गंदा पानी व बारिश का पानी नाले के माध्यम से इसी में जाता है।
विज्ञापन

आरोप है कि इसी नाले के ऊपर लगभग 15 बाई 15 फीट जगह पर गांव के दो लोगों ने जबरन ईंटें लगाकर गंदे पानी की निकासी को बाधित किया जा रहा है। पंचायत के समझाने के बावजूद दोनों ने चिनाई कर कब्जे की कोशिश जारी रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंचायत ने बताया कि इस नाले के लिए पहले ही पैमाइश करवाई गई थी और दक्षिण दिशा में पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार अवैध कब्जा पाया गया है। यह मामला पंचायत स्तर पर लंबित था।

प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पंचायती भूमि पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
जिस पर संज्ञान लेते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने थाना प्रबंधक अटेली को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं अवैध कब्जा करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed