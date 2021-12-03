Mahendragarh-Narnaul News: गायों को खिलाया हरा चारा और हरी सब्जियां

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कनीना। श्री कृष्ण गोशाला कनीना में वीरवार को विनोद कुमार और प्रमोद कुमार ने अपनी माता की पुण्यतिथि पर गोसेवा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दोनों भाइयों ने गोशाला में सवामनी लगाई और गो माताओं को हरा चारा व हरी सब्जियां खिलाई। गोशाला के प्रधान नरेंद्र ठेकेदार ने कहा कि माता-पिता की पुण्यतिथि पर गो माताओं की सेवा करना श्रद्धा और संस्कारों से जुड़ा सराहनीय कार्य है। गोसेवा हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने गोसेवा के लिए परिवार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पीयूष कुमार, प्रत्यूष कुमार, दिलावर सिंह, रामपाल यादव, कृष्ण कुमार, संजय यादव, विजयपाल, अमीर सिंह सहित गोशाला कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। संवाद