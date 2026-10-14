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किसान शेड्यूल अनुसार ही मंडी में लेकर आए बाजरा : एसडीएम

Wed, 14 Oct 2026 02:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:17 AM IST
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Farmers should bring pearl millet to the mandi strictly according to the schedule: SDM

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महेंद्रगढ़। एसडीएम योगेश सैनी ने मंगलवार को महेंद्रगढ़ और सतनाली अनाज मंडियों में बाजरा खरीद की समीक्षा की। उन्होंने मार्केट कमेटी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े। इसके लिए गांववार शेड्यूल के अनुसार खरीद सुनिश्चित करें और गेट पास व बायोमीट्रिक प्रक्रिया में परेशानी न आने दें।
एसडीएम ने खरीदे गए बाजरे का उठान तेज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही मंडी में फसल लेकर आएं।
उन्होंने बताया कि सोमवार तक दोनों मंडियों में 72,740 क्विंटल बाजरे की आवक हुई जिसमें से 65,140 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। वहीं, 21,438 क्विंटल बाजरे का उठान किया गया है।
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एसडीएम के अनुसार, सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,900 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। फिलहाल निजी खरीद हो रही है और किसानों को 2,300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक भाव मिल रहा है। शेष राशि भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार देगी। सरकार की ओर से 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई निर्धारित है।
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