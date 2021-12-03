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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Enchanting tableaux will be set up in the temple on Janmashtami.

Mahendragarh-Narnaul News: जन्माष्टमी पर मंदिर में सजेगी मनमोहक झांकियां

Thu, 03 Sep 2026 01:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:12 AM IST
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Enchanting tableaux will be set up in the temple on Janmashtami.
महेंद्रगढ़। गांव देवनगर स्थित सिद्ध पीठ मोटा महादेव मंदिर में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। महंत भवानी शंकर गिरी महाराज, शिव मंदिर ट्रस्ट और ग्रामीणों के सहयोग से धार्मिक कार्यक्रम होंगे।
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महंत भवानी शंकर गिरी महाराज ने बताया कि मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। कार्यक्रम में भगवान श्रीकृष्ण का अलौकिक श्रृंगार, आकर्षक दही हांडी और मनमोहक झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। रात 8 बजे से भजन संध्या होगी, जिसमें सुनील बेदी राजस्थानी, सोनू ठाकुर गुजरवासिया, धर्मेश कौशिक, सुदेश हिसार और कुनाल नारनौल भजनों की प्रस्तुति देंगे। रात 12:15 बजे प्रसाद वितरित किया जाएगा।
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