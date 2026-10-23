Mahendragarh-Narnaul News: वीरांगना’ सम्मेलन में शर्मिला धनखड़ सहित सशक्त बेटियां सम्मानित

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कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता एवं भारतीय पैरा-एथलीट शर्मिला धनकड़ मुख्य अतिथि, पवित्रा राव विशिष्ट अतिथि तथा अभाविप की केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य तृप्ति सैनी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। अध्यक्षता हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव ने की।प्रो. सुनीता श्रीवास्तव ने ‘पंच परिवर्तन’ के तहत सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, स्व-बोध और नागरिक कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विज्ञान, खेल और देश की रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। छात्राओं को इनसे प्रेरणा लेकर देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए।मुख्य अतिथि शर्मिला धनकड़ ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन और खेल उपलब्धियों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि 34 वर्ष की आयु में पैरा-एथलेटिक्स की शुरुआत करने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने तक का सफर दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने छात्राओं से कठिनाइयों से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया।तृप्ति सैनी ने छात्राओं को समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने तथा अभाविप के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।पवित्रा राव ने शिक्षा, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने को सफलता का आधार बताया। उन्होंने कहा कि बेटियां अब नाम ऊंचा कर रहीं हैं।