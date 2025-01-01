Mahendragarh-Narnaul News: मांगों पर अड़े कर्मचारी, 9 सितंबर तक बढ़ी हड़ताल
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:03 AM IST
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नारनौल। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर पालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को 32वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। हड़ताल को तीन दिन और बढ़ाकर अब 9 सितंबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।
हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। नगर परिषद के सभी 202 कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से करीब 100 टन कूड़ा जमा हो गया है। कई जगह कूड़े के ढेर में लोग आग लगाने लगे हैं, जिससे परेशानी बढ़ रही है।
धरने की अध्यक्षता इकाई प्रधान भूपेंद्र सारवान ने की। अग्निशमन विभाग के इकाई प्रधान गुरदयाल सिंह भी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने कहा कि 13 मई 2026 को सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते को जल्द लागू किया जाए।
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कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कौशल रोजगार कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने और डोर-टू-डोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग उठाई। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। नगर परिषद के सभी 202 कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से करीब 100 टन कूड़ा जमा हो गया है। कई जगह कूड़े के ढेर में लोग आग लगाने लगे हैं, जिससे परेशानी बढ़ रही है।
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धरने की अध्यक्षता इकाई प्रधान भूपेंद्र सारवान ने की। अग्निशमन विभाग के इकाई प्रधान गुरदयाल सिंह भी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने कहा कि 13 मई 2026 को सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते को जल्द लागू किया जाए।
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कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कौशल रोजगार कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने और डोर-टू-डोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग उठाई। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।