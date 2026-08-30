Mahendragarh-Narnaul News: समझौते का पत्र जारी न होने से कर्मचारियों में रोष

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सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार ने बताया कि अप्रैल-मई में कर्मचारियों ने 38 दिन धरना दिया था। 13 मई को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में 22 मांगों पर चर्चा हुई जिनमें 17 मांगें मानी गई थीं। इसके बावजूद अब तक मांगों को लेकर पत्र जारी नहीं किया गया। विज्ञापन

कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन की जाएगी। कनीना पालिका प्रधान अनिल कुमार ने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार ने बताया कि अप्रैल-मई में कर्मचारियों ने 38 दिन धरना दिया था। 13 मई को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में 22 मांगों पर चर्चा हुई जिनमें 17 मांगें मानी गई थीं। इसके बावजूद अब तक मांगों को लेकर पत्र जारी नहीं किया गया।कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन की जाएगी। कनीना पालिका प्रधान अनिल कुमार ने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

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महेंद्रगढ़/कनीना। लंबित मांगों और 13 मई को हुए समझौते का पत्र जारी न होने के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई और दमकल कर्मचारी पिछले 24 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण कनीना और महेंद्रगढ़ की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है और जगह-जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं।