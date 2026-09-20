Mahendragarh-Narnaul News: गणेश महोत्सव में सामाजिक सरोकारों पर जोर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:39 PM IST
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नारनौल। गणेश उत्सव वेलफेयर सोसायटी और स्थानीय लोगों के सहयोग से नूनी शेखपुरा मोड़ पर 14 से 25 सितंबर तक गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। 19 सितंबर को स्वच्छता अभियान व पौधारोपण हुआ। 20 सितंबर को एसएसएम लाइफकेयर अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा, मुख्य अतिथि सोमेश यादव रहे। अध्यक्ष डॉ. अनिल सैनी, युधिष्ठिर यादव, एडवोकेट राजेश, डॉ. दलीप व दिलीप सैनी सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। 21 सितंबर को निशुल्क चिकित्सा शिविर लगेगा। 25 सितंबर को भंडारे के साथ समापन होगा। संवाद
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