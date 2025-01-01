Mahendragarh-Narnaul News: कपास की खेती में बढ़ेगी कमाई, किसानों को सिखाए आधुनिक तरीके

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चेलावास में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अरविंद यादव एटीएम की ओर से किया गया। उन्होंने किसानों को कपास की फसल में लगने वाले विभिन्न रोगों और कीटों की पहचान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसल में किसी भी बीमारी या कीट का प्रकोप दिखाई देने पर तुरंत उसकी पहचान कर उचित उपाय करना जरूरी है। इससे फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है।प्रशिक्षण के दौरान किसानों को कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न अनुदान योजनाओं की जानकारी भी दी गई। किसानों को बताया गया कि आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती की लागत कम करने के साथ उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।विशेषज्ञों ने संतुलित खाद और उर्वरक के इस्तेमाल, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण तथा फसल की नियमित निगरानी पर जोर दिया। पोता गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डॉ. मनीष की ओर से किया गया।इस दौरान किसानों ने विशेषज्ञों से कपास की खेती से जुड़ी समस्याओं और सवालों पर चर्चा की। कृषि अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और आधुनिक तकनीक अपनाकर कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।