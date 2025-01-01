Mahendragarh-Narnaul News: एचसीएस में चयन पर डॉ. रोहित का सम्मान

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मंडी अटेली। गांव राता कलां निवासी डॉ. रोहित वर्मा के एचसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ईटीओ पद पर चयनित होने पर गांव में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उनकी उपलब्धि पर ग्रामीणों और परिजनों में खुशी का माहौल है। समारोह में ग्रामीणों ने डॉ. रोहित को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि उनकी सफलता गांव के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। संवाद