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Mahendragarh-Narnaul News: एचसीएस में चयन पर डॉ. रोहित का सम्मान

Tue, 20 Oct 2026 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:05 AM IST
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Dr. Rohit honored upon selection for HCS
फोटो 03 रोहित को माला पहनाकर स्वागत करती अनीता यादव व अन्य। संवाद - फोटो : यातायात पुलिस ऑटो की चेकिंग करती हुई। स्रोतः पुलिस
मंडी अटेली। गांव राता कलां निवासी डॉ. रोहित वर्मा के एचसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ईटीओ पद पर चयनित होने पर गांव में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उनकी उपलब्धि पर ग्रामीणों और परिजनों में खुशी का माहौल है। समारोह में ग्रामीणों ने डॉ. रोहित को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि उनकी सफलता गांव के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। संवाद
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