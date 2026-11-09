Mahendragarh-Narnaul News: वृद्ध आश्रम में मनाई दीपावली

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नारनौल। दीपावली महोत्सव के अंतर्गत टाईगर क्लब के प्रधान राकेश यादव ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों का सामान, फल-फ्रूट व मिठाई भेंट की। राकेश यादव ने कहा कि दीपावली खुशियां बांटने और अपनों के साथ खुशियां साझा करने का पर्व है। किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाना, उनके हाथों से आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके अकेलेपन में कुछ पल का अपनापन देना भी एक बड़ी सेवा है। इस अवसर पर प्रवीण यादव भी उनके साथ रहे। संवाद