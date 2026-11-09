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Mahendragarh-Narnaul News: वृद्ध आश्रम में मनाई दीपावली

Mon, 09 Nov 2026 11:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:50 PM IST
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Diwali celebrated at an old-age home
फोटो नंबर- 04वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को मिठाई व फल वितरित करते राकेश यादव। स्रोत : संस्था
नारनौल। दीपावली महोत्सव के अंतर्गत टाईगर क्लब के प्रधान राकेश यादव ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों का सामान, फल-फ्रूट व मिठाई भेंट की। राकेश यादव ने कहा कि दीपावली खुशियां बांटने और अपनों के साथ खुशियां साझा करने का पर्व है। किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाना, उनके हाथों से आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके अकेलेपन में कुछ पल का अपनापन देना भी एक बड़ी सेवा है। इस अवसर पर प्रवीण यादव भी उनके साथ रहे। संवाद
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