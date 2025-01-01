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Mahendragarh-Narnaul News: बच्चों की मुस्कान से रोशन हुई दिवाली, समिति ने बांटी खुशियां

Thu, 05 Nov 2026 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:03 AM IST
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Diwali brightened by children's smiles; committee spreads joy
फोटो नंबर-18उपहार मिलने पर खुशी व्यक्त करते बच्चे। स्रोत:संस्था
नारनौल। दीपावली का त्योहार खुशियां बांटने और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का संदेश देता है। इसी भावना के साथ हुडा स्थित श्रीमती हस्ती देवी जन कल्याण समिति की ओर से संचालित शिक्षा केंद्र में बुधवार को दीपावली उत्सव मनाया गया। इस दौरान जरूरतमंद बच्चों को मिठाइयां और ग्रीन पटाखे उपहार में दिए गए।
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समिति की अध्यक्षा डॉ. पवित्रा राव स्वयं केंद्र पहुंचीं और बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा ही ऐसा दीपक है, जो गरीबी और अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सकता है।
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उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने डॉ. राव और समिति के सदस्यों का आभार जताया। इस अवसर पर समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे।
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