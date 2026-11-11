Mahendragarh-Narnaul News: गांजा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

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जानकारी के अनुसार, 6 अक्तूबर को थाना सिटी पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि मंगल चौहान नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। पुलिस ने छोटा-बड़ा तालाब के पास छापेमारी कर उसे एक बैग सहित पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बैग से 1 किलो 193 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को झूठा फंसाने और जांच पूरी होने का तर्क देते हुए जमानत मांगी। वहीं, सरकारी वकील ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देकर जमानत का विरोध किया।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमे के निपटारे में समय लग सकता है। इसके बाद अदालत ने गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार पर आरोपी को जमानत दे दी।