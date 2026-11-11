Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Accused granted bail in cannabis seizure case

Mahendragarh-Narnaul News: गांजा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

Wed, 11 Nov 2026 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Accused granted bail in cannabis seizure case
नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी मंगल चौहान उर्फ चिराग की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने कहा कि आरोपी से बरामद गांजे की मात्रा 1 किलो 193 ग्राम है जो मध्यम श्रेणी में आती है। इसलिए इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के कड़े प्रतिबंध लागू नहीं होते।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, 6 अक्तूबर को थाना सिटी पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि मंगल चौहान नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। पुलिस ने छोटा-बड़ा तालाब के पास छापेमारी कर उसे एक बैग सहित पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बैग से 1 किलो 193 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को झूठा फंसाने और जांच पूरी होने का तर्क देते हुए जमानत मांगी। वहीं, सरकारी वकील ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देकर जमानत का विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमे के निपटारे में समय लग सकता है। इसके बाद अदालत ने गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार पर आरोपी को जमानत दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed