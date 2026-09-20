Mahendragarh-Narnaul News: एससी-एसटी कानून को लेकर की चर्चा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
नारनौल। सेठ दुलीचंद संघी धर्मशाला, पार्क गली में रविवार को स्वर्ण और सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने यूजीसी से जुड़े प्रावधानों, एससी-एसटी कानून और जातिगत आरक्षण को लेकर विचार रखे तथा आंदोलन को मजबूत करने पर चर्चा की।
आरक्षण व्यवस्था संविधान और विभिन्न कानूनों के तहत लागू है, जबकि एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार निगरानी रखती है।
बैठक की अध्यक्षता सिख सभा के प्रतिनिधि सरदार बलदेव सिंह चहल ने की। संचालन भूपेश पालीवाल और खेमचंद ने किया। मधु चौहान ने कहा कि समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आंदोलन जारी रखा जाएगा।
एडवोकेट दिनेश राजपूत ने संख्या बल बढ़ाने और विभिन्न समाजों को साथ जोड़ने की बात कही।
डॉ. धीरज शर्मा, रामानंद शर्मा, संजय गर्ग, महेंद्र कौशिक, राकेश कौशिक, एडवोकेट राजकुमार चौधरी और डॉ. मामचंद सहित अन्य वक्ताओं ने लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने, घर-घर पर्चे बांटकर मुद्दे उठाने पर जोर दिया।
विज्ञापन
वक्ताओं ने जल्द जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने और स्वर्ण समाज की महापंचायत बुलाने की बात कही। नवीन पाराशर ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। एडवोकेट हेमंत शर्मा ने बताया कि जल्द ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में गोपाल शांडिल्य, कमल वशिष्ठ सहित अन्य रहे।
विज्ञापन
आरक्षण व्यवस्था संविधान और विभिन्न कानूनों के तहत लागू है, जबकि एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार निगरानी रखती है।
बैठक की अध्यक्षता सिख सभा के प्रतिनिधि सरदार बलदेव सिंह चहल ने की। संचालन भूपेश पालीवाल और खेमचंद ने किया। मधु चौहान ने कहा कि समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आंदोलन जारी रखा जाएगा।
विज्ञापन
एडवोकेट दिनेश राजपूत ने संख्या बल बढ़ाने और विभिन्न समाजों को साथ जोड़ने की बात कही।
डॉ. धीरज शर्मा, रामानंद शर्मा, संजय गर्ग, महेंद्र कौशिक, राकेश कौशिक, एडवोकेट राजकुमार चौधरी और डॉ. मामचंद सहित अन्य वक्ताओं ने लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने, घर-घर पर्चे बांटकर मुद्दे उठाने पर जोर दिया।
विज्ञापन
वक्ताओं ने जल्द जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने और स्वर्ण समाज की महापंचायत बुलाने की बात कही। नवीन पाराशर ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। एडवोकेट हेमंत शर्मा ने बताया कि जल्द ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में गोपाल शांडिल्य, कमल वशिष्ठ सहित अन्य रहे।