Mahendragarh-Narnaul News: हड़ताल से शहर में पसरी गंदगी, सड़कों पर कचरे के ढेर

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सड़कों पर कागज, रेत और अन्य कचरा फैला हुआ है। वाहनों के गुजरने से कचरा उड़कर नालियों में पहुंच रहा है, जिससे नालियां जाम होने लगी हैं। कई जगह गंदा पानी सड़कों पर जमा है। कचरा सड़ने से दुर्गंध भी फैल रही है।इससे दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार सफाई नहीं होने से समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था बहाल कराने और सड़कों पर जमा कचरा उठवाने की मांग की है, ताकि शहरवासियों को गंदगी और दुर्गंध से राहत मिल सके।कर्मचारियों की हड़ताल कब खत्म होगी, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में डंपिंग पॉइंटों पर कचरा बढ़ता जा रहा है। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुर्गंध की समस्या भी बढ़ रही है।सड़कों पर फैली गंदगी से दुकानदार परेशान हैं। हमें बार-बार सफाई करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि नगर पालिका को वैकल्पिक व्यवस्था कर जल्द सफाई करवानी चाहिए ताकि राहत मिल सके।वर्जन:शहर में सफाई करवाने के लिए सोमवार को अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। जब तक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए तब तक एजेंसी के कर्मचारियों को भेजकर बाजारों व वार्डों में मुख्य पॉइंटों से कूड़ा उठवाया जाएगा। ताकि आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े।-रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका, महेंद्रगढ़