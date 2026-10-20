फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Devotees bid farewell to Goddess Durga and prayed for happiness and prosperity; crowds of worshippers gathered at temples.

Mahendragarh-Narnaul News: मां दुर्गा को विदाई देकर मांगी सुख-समृद्धि, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Tue, 20 Oct 2026 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Devotees bid farewell to Goddess Durga and prayed for happiness and prosperity; crowds of worshippers gathered at temples.
फोटो नंबर-05नवरात्र के अंतिम दिन  मां चामुडा देवी मंदिर मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स
नारनौल। नवरात्र के समापन पर मंगलवार सुबह शहर के अनेक घरों में नवमी पूजन किया गया। इस दौरान कन्याओं को भोजन करवाकर उनका पूजन किया गया। वहीं, सोमवार रात प्राचीन मां चामुंडा देवी मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। रात 11 बजे तक माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। प्राचीन मां नैना फतेह देवी मंदिर में भंडारा लगाया गया, जहां लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन

टाइगर क्लब परिवार के दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन हवन और भंडारे के साथ हुआ। मंगलवार को क्लब की ओर से हरिद्वार के वीआईपी घाट पर मां दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। इससे पहले हरिद्वार विद्यापीठ के आचार्य पंडित ब्रह्मदत्त कौशिक के सानिध्य में आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भावुक माहौल में माता रानी को विदाई दी।
विज्ञापन

क्लब प्रधान राकेश यादव ने कहा कि नवरात्र के नौ दिनों की पूजा के बाद विजयादशमी पर प्रतिमा विसर्जन किया जाता है। यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर सचिव नरेंद्र बंसी, संरक्षक राजेश लखेरा, प्रवीण यादव, राहुल राजोरिया, पारस शर्मा, पंकज सैनी, अनीश शर्मा, नवीन वशिष्ठ, सुनील शर्मा, विकास इंदोरा, हिमांशु शर्मा, अजय भोलू, मुकुल चौधरी और मनीष गोगिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed