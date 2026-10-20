Mahendragarh-Narnaul News: मां दुर्गा को विदाई देकर मांगी सुख-समृद्धि, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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टाइगर क्लब परिवार के दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन हवन और भंडारे के साथ हुआ। मंगलवार को क्लब की ओर से हरिद्वार के वीआईपी घाट पर मां दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। इससे पहले हरिद्वार विद्यापीठ के आचार्य पंडित ब्रह्मदत्त कौशिक के सानिध्य में आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भावुक माहौल में माता रानी को विदाई दी।क्लब प्रधान राकेश यादव ने कहा कि नवरात्र के नौ दिनों की पूजा के बाद विजयादशमी पर प्रतिमा विसर्जन किया जाता है। यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई।इस अवसर पर सचिव नरेंद्र बंसी, संरक्षक राजेश लखेरा, प्रवीण यादव, राहुल राजोरिया, पारस शर्मा, पंकज सैनी, अनीश शर्मा, नवीन वशिष्ठ, सुनील शर्मा, विकास इंदोरा, हिमांशु शर्मा, अजय भोलू, मुकुल चौधरी और मनीष गोगिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।