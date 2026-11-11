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Mahendragarh-Narnaul News: टीन शेड का निर्माण 15 दिन में शुरू कराने की मांग

Wed, 11 Nov 2026 10:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:57 PM IST
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Demand to begin construction of the tin shed within 15 days
फोटो 05 ज्ञापन सौंपते अंडरपास निर्माण संघर्ष समिति के सदस्य। संवाद
मंडी अटेली। अंडरपास निर्माण संघर्ष समिति ने अंडरपास में टीन शेड का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है। समिति के संचालक डॉ. राजेंद्र प्रसाद खरब के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीएफसीसीआईएल के जूनियर कार्यकारी अधिकारी (सिविल) अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि टीन शेड निर्माण के लिए एक साल पहले पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। टीन शेड नहीं होने से राहगीरों को बारिश और धूप में परेशानी होती है। समिति ने 15 दिन में निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाद
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