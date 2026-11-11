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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Rewari unit of Haryana State Narcotics Control Bureau takes action against drug trafficking.

Mahendragarh-Narnaul News: 7.85 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 10:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:56 PM IST
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Rewari unit of Haryana State Narcotics Control Bureau takes action against drug trafficking.
फोटो संख्या:71- नशीला पदार्थ  सहित आरोपी एचएसएनसीबी टीम की गिरफ्त में -स्रोत- पुलिस
महेंद्रगढ़। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेवाड़ी यूनिट ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव नांगल हरनाथ से गांव निवासी सुनील को 7.85 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल फोन और बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की है।
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यूनिट प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम नशा विरोधी गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि गांव निवासी सुनील उर्फ बोहरा पानी की टंकी के सामने हरिजन चौपाल के पास हेरोइन बेचने की फिराक में खड़ा है। टीम ने मौके पर दबिश दी तो आरोपी ने मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
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राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके लोअर की जेब से पॉलीथीन में 7.85 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने थाना सदर महेंद्रगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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