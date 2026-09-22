Mahendragarh-Narnaul News: गोल चक्कर बनाने व ट्रैफिक लाइट लगाने की उठाई मांग

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करसिंधू, गुरुकुल खेड़ा, अलीपुरा, सुदकैन खुर्द, सुदकैन कलां, काब्रच्छा, छात्तर, थुआ, पालवां के सरपंच, पंच एसडीएम कार्यालय पहुंचे।अनुराग खटकड़, गुरुकुल खेड़ा सरपंच संदीप, सतबीर नंबरदार, अमित, कुलबीर, राजेंद्र शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे पर शिवानिया स्कूल के पास करसिंधू की तरफ जाने वाले रास्ते पर क्रॉसिंग के लिए कट बना हुआ है। बस स्टैंड से बसें भी इसी कट से मुड़ती हैं। एक दर्जन से ज्यादा गांवों के वाहन चालक इसी कट से क्रॉसिंग करते हैं।वाहनों का आवागमन ज्यादा रहता है और कई हादसे हो चुके हैं। अनुराग खटकड़ ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण अब तक इस पॉइंट पर आठ लोगों की मौत हो चुकी हैएसडीएम सुमन यादव ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह नेशनल हाईवे के अधिकारियों को इस बारे में ईमेल के माध्यम से बात करेंगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा। संवाद