Mahendragarh-Narnaul News: खराब बायोमीट्रिक मशीन पर डीसी ने एसएमओ को लगाई फटकार, सीएमओ से जवाब तलब

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निरीक्षण के दौरान कुछ स्वास्थ्यकर्मी एप्रन में दिखे, जबकि कई बिना एप्रन के ही काम करते और घूमते नजर आए। एसएमओ ने बताया कि मशीन करीब एक साल से खराब है और इसे बदलवाने के लिए दो बार प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन अब तक यह ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद अस्पताल पहुंचे सीएमओ डॉ. अशोक कुमार से भी डीसी ने खराब मशीन समेत अन्य अव्यवस्थाओं पर जवाब मांगा।डीसी ने दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर की जांच की। उन्होंने दवा लेने आए मरीजों और तीमारदारों से बात कर जाना कि अस्पताल में दवाइयां मिल रही हैं या नहीं। इसके बाद एसएमओ को निर्देश दिए कि अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां मरीजों को दी जाएं और उन्हें बाहर से दवा खरीदने के लिए न लिखा जाए। साथ ही दवा वितरण केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने और केंद्र के बाहर उपलब्ध दवाओं की सूची चस्पा करने को कहा गया।डीसी का निरीक्षण करीब 10 मिनट ही चला। इस दौरान मुख्य रूप से बायोमेट्रिक मशीन और दवा स्टॉक रजिस्टर की जांच हुई। ओपीडी, लेबर रूम, प्रयोगशाला और एक्स-रे कक्ष का निरीक्षण नहीं किया गया। इन विभागों में मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर फीडबैक भी नहीं लिया गया।