Mahendragarh-Narnaul News: कैंसर से जूझ रहे सीआरपीएफ जवान का निधन

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सोमवार को सुरेश कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सुंदरह लाया गया। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और पुलिस व सुरक्षा बल के जवान उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जवानों ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी।सुरेश कुमार सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन में तैनात थे और जम्मू-कश्मीर के बनिहाल क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने वर्ष 1991 में सीआरपीएफ ज्वॉइन की थी। करीब 33 वर्षों के सेवाकाल में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी जिम्मेदारी निभाई।परिजनों के अनुसार कैंसर के इलाज के लिए उन्हें 31 अगस्त को जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 13 सितंबर को उनका निधन हो गया।सुरेश कुमार अपने पीछे एक बेटा मोहित और बेटी छोड़ गए हैं। बेटी पीजीआई चंडीगढ़ में नर्सिंग अधिकारी की ट्रेनिंग कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि देश की सेवा करने वाले सुरेश कुमार का निधन परिवार और गांव के लिए अपूरणीय क्षति है।