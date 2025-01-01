Mahendragarh-Narnaul News: ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का हुआ निधन

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परिजनों के अनुसार, अमित कुमार सोमवार को ड्यूटी पर थे। इसी दौरान उनके पेट में अचानक तेज दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया।इस दौरान उन्हें खून की उल्टी भी हुई। डॉक्टरों ने इलाज का प्रयास किया लेकिन वीरवार दोपहर करीब 12 बजे उनका निधन हो गया।अमित के भाई नरेश ने बताया कि तीन भाइयों में अमित सबसे छोटे थे। उन्होंने वर्ष 2013 में दिल्ली के झाड़ौंदा कैंप से सीआरपीएफ में भर्ती होकर देश सेवा शुरू की थी। विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देने के बाद वर्तमान में उनकी तैनाती सिलचर में थी।अमित के पिता रामकिशन मिस्त्री हैं और माता कृष्णा देवी गृहिणी हैं। पत्नी शीतल गृहिणी हैं। उनकी दो बेटियां हैं, जिनमें एक 12वीं और दूसरी छठी कक्षा में पढ़ती है।पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।