Mahendragarh-Narnaul News: तीन आकांक्षी शौचालय निर्माण के आठ महीने बाद भी शुरू नहीं

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सीवरेज, पानी और बिजली के कनेक्शन न होने से तैयार ढांचे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मामले में नगर परिषद ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में शेष कार्य पूरा करने और तीन दिन में देरी का लिखित जवाब देने के निर्देश दिए हैं।नगर परिषद की ओर से पुलिस लाइन के पास, पुरानी कचहरी के समीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में तीन आकांक्षी शौचालयों का निर्माण करवाया गया है।इनमें महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग वार्ड, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, वॉश बेसिन, डस्टबिन और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन मशीन की व्यवस्था की गई है। इनका उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर सार्वजनिक सुविधा देना है, लेकिन कनेक्शन के अभाव में ये उपयोग में नहीं आ पा रहे।