डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ें : जगदेव
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
कनीना। सांस्कृतिक अहीरवाल संस्था की कनीना इकाई ने एआईटी कॉलेज में ‘सांस्कृतिक अहीरवाल-एक सार्थक प्रयास’ विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की। वक्ता जगदेव यादव ने कहा कि अहीरवाल के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संस्कृति व इतिहास से जुड़ी जानकारी साझा करने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता सत्यव्रत शास्त्री ने कहा कि अहीरवाल का इतिहास महाभारत कालीन आभीर गणराज्य से जुड़ा माना जाता है। उन्होंने क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉ. अजय यादव, शमशेर कोसलिया सहित अन्य लोगों ने विचार रखे। संवाद
विज्ञापन