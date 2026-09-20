Mahendragarh-Narnaul News: 27 को होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन

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कनीना। गांव कोटिया में 27 सितंबर कनीना खंड कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन शाम पांच बजे राजीव गांधी सेवा केंद्र में होगा। कनीना खंड कांग्रेस अध्यक्ष रामकिशन यादव कोटिया ने बताया कि सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवीर झुकिया व पूर्व विधायक अनीता यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। संवाद