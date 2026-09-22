Mahendragarh-Narnaul News: कांग्रेस खंड अध्यक्ष ने उठाया किसानों का मुद्दा

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सिहमा। कांग्रेस खंड सिहमा के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप सिंह का सोमवार को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। दिलीप सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय सिंह और राव नरेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बाजरे की सरकारी खरीद शुरू न होने पर किसानों की परेशानी उठाई। जल्द खरीद न होने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। 2 अक्तूबर को अटेली में ब्लॉक स्तरीय बैठक होगी, जिसमें टीकाराम जूली, संजय सिंह और राव नरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संवाद