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Mahendragarh-Narnaul News: पिस्टल खरीदने और बेचने के सह-आरोपी गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 12:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:16 AM IST
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Co-accused in the buying and selling of a pistol arrested
फोटो संख्या:53-अवैध ह​​थियार के खरीद-बिक्री का आरोपी पुलिस की  गिरफ्त में--स्रोत- पुलिस
कनीना। सीआईए नारनौल की टीम ने अवैध पिस्टल बरामदगी के मामले में सह-आरोपी धर्मेंद्र निवासी थाना सदर कनीना क्षेत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे 13 नवंबर को पकड़ा था। 14 नवंबर को आरोपी से हथियार खरीदने और बेचने के स्थानों की निशानदेही करवाई गई। डीएसपी डॉ. कविता ने बताया कि 18 सितंबर को पुलिस ने गांव खेड़ी के खेल स्टेडियम के पास संदीप निवासी मकड़ाना, जिला चरखी दादरी को अवैध देसी पिस्टल के साथ पकड़ा था। जांच में धर्मेंद्र का नाम सामने आया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संवाद न्यूज एजेंसी
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