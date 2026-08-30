Mahendragarh-Narnaul News: पिस्तौल दिखाकर 5 लाख की लूट का दावा निकला झूठा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:41 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:41 AM IST
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महेंद्रगढ़। कनीना के नौताना गांव में पिस्तौल दिखाकर पांच लाख रुपये लूटने का दावा पुलिस जांच में झूठा निकला। हालांकि शिकायतकर्ता धर्मवीर के साथ मारपीट और चोट पहुंचाने के मामले में सदर थाना पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है
धर्मवीर ने 17 अगस्त को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 14 अगस्त को भिवानी से लौटते समय नौताना गांव में दो गाड़ियों में सवार 6-7 लोगों ने उसकी पिकअप गाड़ी रोक ली। आरोप था कि आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर पांच लाख रुपये लूट लिए और लाठी-डंडों से मारपीट की। घायल धर्मवीर को उपचार के लिए नारनौल सिविल अस्पताल रेफर किया गया था।
पुलिस ने 15 अगस्त को धर्मवीर के घायल होने की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की। उपनिरीक्षक देव सिंह ने 28 अगस्त को घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में लूट और पिस्तौल दिखाने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में चोटें मिलने के बाद मारपीट का मामला दर्ज किया गया।
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धर्मवीर ने 17 अगस्त को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 14 अगस्त को भिवानी से लौटते समय नौताना गांव में दो गाड़ियों में सवार 6-7 लोगों ने उसकी पिकअप गाड़ी रोक ली। आरोप था कि आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर पांच लाख रुपये लूट लिए और लाठी-डंडों से मारपीट की। घायल धर्मवीर को उपचार के लिए नारनौल सिविल अस्पताल रेफर किया गया था।
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पुलिस ने 15 अगस्त को धर्मवीर के घायल होने की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की। उपनिरीक्षक देव सिंह ने 28 अगस्त को घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में लूट और पिस्तौल दिखाने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में चोटें मिलने के बाद मारपीट का मामला दर्ज किया गया।
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