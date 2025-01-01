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Mahendragarh-Narnaul News: खोड स्कूल में बच्चों ने किया रामलीला का मंचन

Tue, 20 Oct 2026 12:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:02 AM IST
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Children staged a Ramlila performance at Khod School.
फोटो 09 रामलीला के दौरान अपने अपने किरादारों में बच्चे। स्रोत: स्कूल
मंडी अटेली। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला खोड में सोमवार को बच्चों ने रामलीला का शानदार मंचन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अंगद-रावण संवाद रहा। बाल कलाकारों ने अंगद के निर्भीक और नीतिवान स्वरूप को बखूबी प्रस्तुत कर धर्म की विजय का संदेश दिया। विभागीय निर्देश पर आयोजित इस मंचन का उद्देश्य बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्याध्यापक अनूप सिंह ने कहा कि रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। प्रभु श्रीराम का जीवन त्याग, संयम और मर्यादा की मिसाल है। उन्होंने कहा कि अंगद का चरित्र हमें निर्भयता और नीति पर अडिग रहना सिखाता है। बच्चों को अपने जीवन में रामायण के आदर्शों को अपनाना चाहिए। संवाद
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