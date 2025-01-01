{"_id":"6a9b133346c2e4e4f9098daa","slug":"chants-of-devotion-echoed-during-the-laddu-gopal-procession-narnol-news-c-203-1-mgh1004-129741-2026-09-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahendragarh-Narnaul News: लड्डू गोपाल की शोभायात्रा में गूंजा जयघोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahendragarh-Narnaul News: लड्डू गोपाल की शोभायात्रा में गूंजा जयघोष
फोटो संख्या:65- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मोहल्ला सैनीपुरा में शोभा यात्रा निकालते श्रद्धाल
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महेंद्रगढ़। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर प्राचीन हनुमान मंदिर सैनीपुरा से लड्डू गोपाल की शोभायात्रा निकाली गई। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा और पंचामृत अभिषेक किया गया। डीएसपी दिनेश यादव व उनकी पत्नी पूनम यादव मुख्य यजमान रहे। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे लड्डू गोपाल को झूले पर विराजमान कर शोभायात्रा शुरू हुई। पूर्व जिला प्रमुख भाई राम सिंह के घर से शुरू हुई यात्रा होली चौक होते हुए मंदिर पहुंची। श्रद्धालु डीजे की धुन और भजनों पर झूमते रहे। संवाद
फोटो संख्या:65- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मोहल्ला सैनीपुरा में शोभा यात्रा निकालते श्रद्धाल
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।