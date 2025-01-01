Mahendragarh-Narnaul News: लड्डू गोपाल की शोभायात्रा में गूंजा जयघोष

महेंद्रगढ़। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर प्राचीन हनुमान मंदिर सैनीपुरा से लड्डू गोपाल की शोभायात्रा निकाली गई। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा और पंचामृत अभिषेक किया गया। डीएसपी दिनेश यादव व उनकी पत्नी पूनम यादव मुख्य यजमान रहे। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे लड्डू गोपाल को झूले पर विराजमान कर शोभायात्रा शुरू हुई। पूर्व जिला प्रमुख भाई राम सिंह के घर से शुरू हुई यात्रा होली चौक होते हुए मंदिर पहुंची। श्रद्धालु डीजे की धुन और भजनों पर झूमते रहे। संवाद

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