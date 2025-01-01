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Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ कैनाल की क्षमता बढ़कर होगी क्यूसेक, प्रस्ताव को मिली विभागीय मंजूरी

Tue, 20 Oct 2026 12:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:01 AM IST
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Capacity of Mahendragarh Canal to be increased; proposal receives departmental approval
फोटो संख्या:51-महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव
महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के किसानों और दक्षिणी हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। महेंद्रगढ़ कैनाल की क्षमता बढ़ाकर 2000 क्यूसेक करने के प्रस्ताव को विभागीय मंजूरी मिल गई है। विधायक कंवर सिंह यादव ने विधानसभा में किसानों को पर्याप्त नहरी पानी देने की मांग प्रमुखता से उठाई थी।
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प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब तय विभागीय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी। परियोजना लागू होने पर नहरी पानी की उपलब्धता में सुधार और किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसका वास्तविक लाभ इस पर निर्भर करेगा कि परियोजना कब तक जमीन पर उतरती है और पानी की आपूर्ति कैसी रहती है।
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महेंद्रगढ़ कैनाल दक्षिणी हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था की अहम कड़ी है। यह रेवाड़ी जिले में कोसली के पास साल्हावास से निकलकर महेंद्रगढ़ जिले के धनौंदा तक पहुंचती है। धनौंदा से आगे नारनौल ब्रांच के जरिए पानी नारनौल क्षेत्र तक जाता है। ऐसे में क्षमता बढ़ने से कोसली क्षेत्र के साथ महेंद्रगढ़, सतनाली, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी के कई इलाकों को लाभ मिलने की संभावना है।
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डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता पहले ही बढ़ी
क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता 114 क्यूसेक से बढ़ाकर 174 क्यूसेक करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब मुख्य कैनाल की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से नहरी जल आपूर्ति में सुधार की उम्मीद जगी है। किसानों को असली फायदा तभी मिलेगा, जब क्षमता विस्तार का काम पूरा होने के साथ नहरी पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
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