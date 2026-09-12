समय पर जांच से कैंसर का इलाज संभाव : डॉ. पवित्रा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
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नारनौल। रोटरी क्लब नारनौल रॉयल्स ने श्रीमती हस्ती देवी जन कल्याणार्थ समिति, कनीना के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए मैमोग्राफी कैंप लगाया। शिविर का उद्देश्य स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय रहते बीमारी की पहचान को प्रोत्साहित करना रहा। मुख्य अतिथि डॉ. पवित्रा राव ने कहा कि महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच पूरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय पर स्तन कैंसर की पहचान होने से उपचार की संभावना बेहतर रहती है। क्लब प्रधान रोटेरियन दिनेश भार्गव ने कहा कि स्वस्थ महिलाएं ही स्वस्थ परिवार और मजबूत समाज की नींव हैं। संवाद
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