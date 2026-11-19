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बस नारनौल से सुबह 6:40 बजे रवाना होकर 7:20 बजे महेंद्रगढ़ और 8:20 बजे वापस दादरी पहुंचेगी। इसके बाद बस सुबह 9:03 बजे दादरी से अजमेर के लिए रवाना होगी। यह 9:55 बजे महेंद्रगढ़ और 11 बजे नारनौल पहुंचेगी। इसके बाद जयपुर होते हुए दोपहर 2:50 बजे जयपुर पहुंचेगी और वहां से अजमेर के लिए रवाना होगी। बस शाम 5:30 बजे अजमेर पहुंचेगी, जहां रात्रि ठहराव होगा। वापसी में बस सुबह 7:30 बजे अजमेर से रवाना होगी। निर्धारित समय के अनुसार यह दोपहर 2:30 बजे नारनौल और 3:15 बजे महेंद्रगढ़ पहुंचेगी।यात्री मोहन, प्रेम, विकास और रामनिवास ने बताया कि महेंद्रगढ़ से अजमेर के लिए सुबह सात बजे के बाद सीधी बस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। यात्रियों को पहले अजमेर जाने के लिए बस बदलनी पड़ती थी।वर्जन:बस स्टैंड महेंद्रगढ़ के इंचार्ज हरिकिशन ने बताया कि महेंद्रगढ़ से अजमेर वाया दादरी और नारनौल बस सेवा दोबारा शुरू की गई है। यात्रियों की ओर से लगातार इस सेवा को शुरू करने की मांग की जा रही थी। रोडवेज महाप्रबंधक के आदेशानुसार बस का संचालन शुरू किया गया है। यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग प्रयासरत है।- हरिकिशन, स्टेशन सुपरवाइजर, बस स्टैंड, महेंद्रगढ़।