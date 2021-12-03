Mahendragarh-Narnaul News: हादसे में घायल का इलाज तुरंत शुरू करें, उपायुक्त ने निजी अस्पतालों को दिए निर्देश

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इस बैठक में हरियाणा सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित इलाज और अज्ञात वाहन क्षतिपूर्ति (हिट एंड रन) 2022 योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, निजी अस्पताल संचालक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।हिट एंड रन मामले में अज्ञात वाहन से हादसे में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए।हादसा होने पर तुरंत डायल-112 पर सूचना देनी चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे का विवरण ई-डार प्रणाली में दर्ज करती है। इसके बाद अस्पताल इलाज शुरू करता है। हिट एंड रन मामले में पीड़ित या परिजन छह महीने के भीतर एसडीएम या जिलाधिकारी कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।