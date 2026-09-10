Mahendragarh-Narnaul News: सुबह 6 बजे शहर में दबंगई, दुकानों में घुसे युवक, नकदी और सामान ले गए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक दुकानदार के अनुसार, तीन युवक नशे की हालत में डंडे लेकर उसकी दुकान में घुसे। उन्होंने दुकान से सामान उठाया और गल्ले से नकदी निकाल ली। विरोध करने पर दुकानदार के साथ मारपीट की गई और उसे धमकाया गया। इसके बाद युवक करीब 100 मीटर दूर दूसरी दुकान पर पहुंचे और वहां भी मारपीट व नकदी छीनने की वारदात की।बताया जा रहा है कि युवकों ने शहर में करीब चार स्थानों पर ऐसी घटनाएं कीं। शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान और सख्त कार्रवाई की मांग की है।थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि दो शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है।