Mahendragarh-Narnaul News: अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनाई रणनीति

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सतनाली। भाजपा मंडल सतनाली की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि भाजपा संगठन का मूल मंत्र सेवा और समर्पण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों को लाभ दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय विश्वकर्मा दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को भव्य बनाने की अपील की। बैठक में भागीरथ शेखावत, योगेश शास्त्री, संदीप, रणधीर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद