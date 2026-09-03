Mahendragarh-Narnaul News: आठ साल बाद भी अधूरा अटल पार्क, लोगों ने उठाए सवाल

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रेणु, संजना, मोनिका, सरोज, मंजू, हरीश, सुरेंद्र, कालूराम और अजय सहित निवासियों का कहना है कि पार्क का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। करीब आठ साल बाद भी लगभग 40 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। लोगों के अनुसार अब तक करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन पार्क की स्थिति संतोषजनक नहीं है।निवासियों ने आरोप लगाया कि बिना उचित लेआउट और लैंडस्केप योजना के पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधों के बीच दूरी करीब डेढ़ फीट रखी जा रही है, जिससे भविष्य में पार्क घना हो सकता है। चहारदीवारी, गेट, भूमि समतलीकरण और वॉक-वे की टाइलों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं।लोगों ने बंद लाइटें ठीक कराने, बच्चों के लिए खेल उपकरण और बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही पौधरोपण रोककर स्थलीय निरीक्षण और प्रशासनिक निगरानी में काम पूरा करवाने की मांग की।