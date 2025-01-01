Mahendragarh-Narnaul News: अष्टमी तो कहीं नवमी की कढ़ाई, कन्या पूजन कर मांगी सुख-समृद्धि

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कन्याओं को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। भोजन के बाद उन्हें उपहार और दक्षिणा भी भेंट की गई। इस दौरान घरों में भक्तिमय माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के जयकारे लगाकर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि, खुशहाली व शांति की कामना की।श्रद्धालु सरोज देवी ने कहा कि नवरात्र में कन्या पूजन से धार्मिक आस्था मजबूत होती है। यह मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का विशेष अवसर है।बबीता देवी ने कहा कि कन्याओं को भोजन कराना और उनका सम्मान करना हमारी परंपरा का अहम हिस्सा है। बेटियों को समाज में समान सम्मान और अवसर मिलने चाहिए।बेबी ने कहा कि नवरात्र नारी शक्ति का सम्मान करने और जरूरतमंदों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। सभी को बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए।