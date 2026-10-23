फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Anya stood first in Children

Mahendragarh-Narnaul News: बाल महोत्सव...रागिनी स्पर्धा में अन्यया रहीं प्रथम

Fri, 23 Oct 2026 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Anya stood first in Children
फोटो नंबर- 10बाल महोत्सव के दौरान प्रस्तुति देती छात्रा। स्रोत : प्रशासन
नारनौल। बाल भवन में आठ दिवसीय जिला स्तरीय बाल महोत्सव के तीसरे दिन आज स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न कलात्मक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला बाल कल्याण अधिकारी विपिन कुमार शर्मा ने किया। विशिष्ट अतिथि तौर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संदीप सिंह तथा बाल कल्याण परिषद के आजीवन सदस्य एवं प्रवक्ता डॉ. पंकज गौड़ मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बाल कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह ने की तथा मंच संचालन कार्यक्रम अधिकारी विवेक कुमार व लिपिक सुरेंद्र शर्मा ने किया।
आज की प्रतियोगिताओं में जिलेभर के 35 स्कूलों से आए 250 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। तीसरे दिन हरियाणवी रागनी सोलो (तृतीय व चतुर्थ ग्रुप), दीया/कैंडल डेकोरेशन (द्वितीय ग्रुप) तथा थाली/कलश सजावट (तृतीय व चतुर्थ ग्रुप) प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।
विज्ञापन

जिला बाल कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणवी रागनी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

दीया/कैंडल डेकोरेशन तथा थाली/कलश डेकोरेशन प्रतियोगिताओं के प्रथम व द्वितीय विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी विजेता प्रतिभागियों को 14 नवंबर को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय बाल दिवस एवं पारितोषिक वितरण समारोह में उपायुक्त अनुपमा अंजली द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 24 अक्तूबर को राष्ट्रीय समूह गान व क्लासिकल सोलो डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
प्रतियोगिताओं में निष्पक्ष परिणाम के लिए दीया/कैंडल व थाली/कलश डेकोरेशन में सुमन लता, पूनम कुमारी, सीमा कुमारी, रणवीर सिंह, हिमांशु व संजय सोनी तथा हरियाणवी रागनी में डॉ. कुसुम लता, वंदना शर्मा व ललित कुमार ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। इस अवसर पर कई लोग रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed