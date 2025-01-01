फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Agitation will intensify if demands are not met: Rani

मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज होगा : रानी

Fri, 09 Oct 2026 12:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Agitation will intensify if demands are not met: Rani
फोटो नंबर- 33लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती आशा वर्कर।
नारनौल। विभिन्न मांगों को लेकर आशा वर्करों ने वीरवार को प्रदर्शन किया। यूनियन प्रधान रानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचीं और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 2025 की 1500 रुपये बढ़ोतरी लागू करने, 2023 की हड़ताल के दौरान काटा मानदेय व इंसेंटिव बहाल करने और एचबीएनसी-एचबीवाईसी का भुगतान विजिट के आधार पर करने की मांग की गई। इसके अलावा 30 हजार रुपये न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, 65 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु, डेथ क्लेम बढ़ाने, बोनस व परिवार के लिए उपचार सुविधा की मांग भी रखी गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed