विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

उन्होंने बताया कि टैनिंग फेशियल 750 रुपये, लोटस फेशियल 550 रुपये और ओथ्री फेशियल 1500 रुपये में किया जा रहा है। दुल्हनें शादी से पहले त्वचा की देखभाल और मेकअप को लेकर विशेष ध्यान दे रही हैं।दुकानदार हेमंत भारद्वाज ने बताया कि दुल्हनों के लिए आकर्षक डिजाइन और कढ़ाई वाले लहंगे पसंद किए जा रहे हैं, जबकि दूल्हों के लिए शेरवानी और डिजाइनर सूट की मांग है। कुछ ग्राहक खरीदारी के बजाय किराये पर शादी के परिधान लेना पसंद कर रहे हैं। शेरवानी का किराया 2100 से 5000 रुपये तक है। अब तक करीब 25 बुकिंग हो चुकी हैं।शादी के लिए शेरवानी किराये पर लेना बेहतर विकल्प है। इससे कम बजट में अच्छे डिजाइन और वैरायटी मिल जाती है। शादी में एक-दो बार पहनने के लिए महंगे कपड़े खरीदने के बजाय किराये पर लेना सुविधाजनक रहता है।-प्रिंस ग्राहक गांव देवासशादी के लिए शेरवानी पसंद करते समय डिजाइन और फिटिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। बाजार में किराये पर कई आकर्षक डिजाइन उपलब्ध हैं। इससे अपनी पसंद की शेरवानी कम खर्च में मिल जाती है और खरीदारी का बजट भी बचता है।-सुनील ग्राहक वार्ड नं.13