Mahendragarh-Narnaul News: अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर

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नारनौल। जिला नगर योजनाकार की टीम ने सोमवार को रेवाड़ी रोड बस स्टैंड के सामने करीब 1.5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। टीम ने कच्चे रास्ते और जमीन की निशानदेही को हटाया। जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने लोगों से बिना अनुमति निर्माण नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को रिहायशी या व्यावसायिक उपयोग में बदलने से पहले विभागीय लाइसेंस लेना जरूरी है। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट नहीं खरीदने की भी अपील की। संवद