Mahendragarh-Narnaul News: डॉलर सस्ते में दिलाने का झांसा देकर 1.38 लाख ठगे, आरोपी गिरफ्तार

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शहर के खेमनगर निवासी गणेश ने एफआईआर में बताया था कि उनकी मुलाकात मोहम्मद मुस्ताक से हुई थी। आरोपी ने खुद को एक कंपनी का प्रबंध निदेशक बताते हुए सस्ते दाम पर डॉलर उपलब्ध करवाने की बात कही। आरोपी ने डॉलर खरीदने के लिए शिकायतकर्ता को एक बैंक खाते की जानकारी दी।आरोपी के कहने पर गणेश ने एचडीएफसी बैंक के खाते में 1.38 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम भेजने के बाद जब शिकायतकर्ता ने डॉलर उपलब्ध करवाने के लिए आरोपी से संपर्क किया तो उसने भुगतान प्राप्त नहीं होने की बात कही। इसके बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया था।पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। थाना प्रभारी जगदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी मोहम्मद मुस्ताक उर्फ एमडी निवासी दिल्ली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दस हजार रुपये बरामद कर लिए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।