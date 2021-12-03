Mahendragarh-Narnaul News: पैसों के विवाद में युवक का अपहरण, मारपीट के बाद खेतों में फेंका

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यशपाल ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात वह चंदपुरा फ्लाईओवर के पास था। इसी दौरान बोलेरो सवार कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। कुछ समय बाद आरोपी उसे अटेली गांव के पास नहर के समीप खेतों में छोड़कर फरार हो गए।घटना के बाद यशपाल ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसके बयान दर्ज किए। पुलिस ने गांव अटेली निवासी राहुल, बौचडिया निवासी पवन, गणियार निवासी अजय, पटोदी निवासी नीतिन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यशपाल और आरोपियों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट और अपहरण की वारदात की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।